اكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه "من المهم أن يكون هناك توافق بين القوى الإقليمية والدولية بشأن سوريا"، مشيرة الى أن "مبعوثنا سيصل إلى دمشق اليوم الاثنين لبدء التواصل مع النظام الجديد".
ولفتت الى أننا "سنحدد في اجتماع اليوم مستوى تعاملنا مع النظام الجديد في دمشق"، موضحة أن "أفعال النظام الجديد في سوريا خلال الأسابيع المقبلة ستحدد خطواتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: مبعوثنا سيصل إلى دمشق اليوم لبدء التواصل مع النظام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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