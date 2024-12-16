رعية سيدة النجاة العجائبية الكفور - النبطية أطلقت حملة "تشجّع لنعود ونبني"

- أطلقت رعية سيدة النجاة العجائبية الكفور – النبطية، حملة بعنوان "تشجّع لنعود ونبني"، لدعم إعمار وإعادة ترميم الكنائس الأثرية ومنازل الرعيّة. تجدر الإشارة إلى أن مسح الأضرار فاق الـ 700000 ألف دولار. ودعت الرعية للإستعلام والتبرّع الاتصال على الأرقام: 03468995 - 03218268

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