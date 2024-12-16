الجيش: سنفجر ذخائر من مخلفات العدوان في القليعة وخرايب البطن وجرد رأس بعلبك

أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 16/12/2024، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي، وفقًا لما يلي:
- ما بين السّاعة 10:00 والسّاعة 17:00، في حقل تفجير القليعة- مرجعيون.
- ما بين السّاعة 11:00 والسّاعة 16:00، في منطقة خرايب البطن- الهرمل.
- ما بين السّاعة 12:00 والسّاعة 16:00، في جرد رأس بعلبك".
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