الجيش: سنفجر ذخائر من مخلفات العدوان في القليعة وخرايب البطن وجرد رأس بعلبك

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 16/12/2024، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي، وفقًا لما يلي:

- ما بين السّاعة 10:00 والسّاعة 17:00، في حقل تفجير القليعة- مرجعيون.

- ما بين السّاعة 11:00 والسّاعة 16:00، في منطقة خرايب البطن- الهرمل.

- ما بين السّاعة 12:00 والسّاعة 16:00، في جرد رأس بعلبك".