الجديد: خطف مواطن لبناني خلال قيامه بتوصيل عائلة سورية إلى الحدود أمس

افادت قناة "الجديد" عن تعرض شاب لبناني من بلدة بدنايل للخطف بتاريخ الأمس 15 كانون الاول 2024 أثناء قيامه بتوصيل عائلة سورية إلى الحدود السورية، حيث تم خطفه من قبل المعارضة السورية في منطقة الكفير. وفقاً لعائلته.

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