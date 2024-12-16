الخارجية الاميركية: الوضع الأمني في سوريا لا يزال متقلبا وعلى المواطنين الأميركيين مغادرتها

اكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الوضع الأمني في سوريا لا يزال متقلبا وغير قابل للتنبؤ"، لافتة الى أنه "يجب على المواطنين الأميركيين مغادرة سوريا".

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