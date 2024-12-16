وزارة الداخلية تحصل على المركز الأول في فئة أفضل خدمة في الشمولية الرقمية (خدمة مساعد أبشر)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت وزارة الداخلية على المركز الأول في فئة أفضل خدمة في الشمولية الرقمية من خلال تقديمها ” لخدمة مساعد أبشر” ، بناء على تحقيقها كافة المعايير التي حددتها هيئة الحكومة الرقمية في هذا المسار ضمن جائزة الحكومة الرقمية.

وجاء إعلان حصول الوزارة على المركز الأول خلال حفل أقيم بمدينة الرياض لإعلان المرشحين للجائزة ، بتنظيم من هيئة الحكومة الرقمية.

كما حصلت مبادرة (تحدي أبشر) بوزارة الداخلية على شهادة التميز في فئة أفضل مبادرة بالمشاركة الإلكترونية، فيما حصلت مديرية الأمن العام على شهادة التميز عن خدمة (نقل اللوحات بين المركبات) في فئة أفضل خدمة حكومية رقمية.

وفيما يتعلق بنتائج قياس التحول الرقمي ، حققت وزارة الداخلية ، إلى جانب إمارات مناطق (تبوك، القصيم، الجوف، نجران، الباحة، المدينة المنورة، الشرقية) وقطاعات (الأحوال المدنية، المديرية العامة للسجون، الأمن العام) نتائج متقدمة في مرحلة التكامل.

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