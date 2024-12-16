شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نتنياهو يبحث مع ترامب رهائن غزة والوضع في سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقال نتنياهو، في بيان، إنه تحدث إلى ترامب مساء السبت، مضيفا: “ليست لدينا أي مصلحة في وجود صراع في سوريا”، وفق “سكاي نيوز”. وتابع أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى “إحباط التهديدات المحتملة من سوريا ومنع سيطرة عناصر إرهابية على مواقع بالقرب من حدودنا”.

ويأتي حديث ترامب ونتنياهو في الوقت الذي كشف فيه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات “صفقة الرهائن”.

ونقل موقع “واينت” عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله مساء السبت إن هناك “تقدما كبيرا” في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والتي يتم حاليا إبقاء نقاطها الرئيسية تحت المراقبة رغبة في منع التدخلات السياسية التي من شأنها إحباطها.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن “رئيس الموساد ورئيس الشاباك أبلغا مجلس الوزراء بأن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لم يكن موجودا من قبل، ومن المقدر أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، وربما أسابيع قليلة.

وذكر المسؤول أن سبب تغير موقف حماس هو “الضربات التي تلقتها” ودخول ترامب إلى البيت الأبيض خلال شهر تقريبا.