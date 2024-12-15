مقتل 40 فلسطينياً باقتحام إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل 40 فلسطينياً وأصيب العشرات، أمس، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في «عزبة عبد ربه» ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدرسة «خليل عويضة» ببلدة بيت حانون بعد حصار دام لساعات، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي للمنطقة المحيطة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف النازحين داخل المدرسة.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي أجبر النساء والأطفال وكبار السن النازحين داخل المدرسة على النزوح مرة أخرى باتجاه مدينة غزة، كما اعتقل عشرات الشباب.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة محافظة الشمال التي ينفذ فيها الجيش عملية عسكرية منذ 5 أكتوبر الماضي بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة. وفي سياق متصل، قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، في غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات مدنيين في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، بمقتل شابين فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعاً مدنياً قرب محال الأوقاف بجوار «بركة عسقولة» في مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إن فلسطينياً قتل وأصيب آخرون في قصف طائرات إسرائيلية قرب «عيادة أبو شباك» الحكومية شرق جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأضاف الشهود أن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمعاً للمدنيين في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وفي خان يونس جنوب القطاع، قال مصدر طبي إن فلسطينيين قتلا وأصيب آخرون في قصف طائرة إسرائيلية استهدف تجمعاً في «حي الأمل» غربي المدينة.