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«التعاون الخليجي»: دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس، مواصلة جهود دول المجلس لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي، سفير فلسطين لدى مازن غنيم بالرياض، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. 
وأشار البديوي، خلال اللقاء، إلى ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 في ديسمبر 2024، وهو مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة كل الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين. 
واستعرض موقف دول مجلس التعاون حول اتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وشدد وفق البيان على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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