شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمراكز شباب الأقصر وحل مشكلات المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، للعمل على المشكلات التى تواجه الشباب بها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم، المقدم من النائب أحمد إدريس، بشأن دعم وإعادة تأهيل مراكز الشباب بمحافظة وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبد النبى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير إدارة المنشآت والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسى بالوزارة.

وأكد الدكتور محمد عبدالنبى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن تقرير مديرية الشباب بمحافظة الأقصر عن مبلغ الإعانة المخصص لمراكز الشباب بمحافظة الأقصر أكد زيادة الدعم من 642.025 جنيه خلال العام المالى 2022/2023 إلى 801.000 جنيه خلال العام المالى 2024/2025، مضيفًا أن قيمة الطرح الاستثمارى للمنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة قد بلغت 200 مليون جنيه.

فيما أكد الدكتور محمد عساف، خلال تعقيبه على موضوع طلب الإحاطة بوجود مشكلة تواجه مراكز الشباب بمحافظة الأقصر بشأن عدم تطبيق الإعفاء المنصوص عليه بقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 بنسبة 75% من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وخاصة شركة المياه التى تطالب مراكز الشباب بسداد 100% من قيمة استهلاكها للمياه، أكد أن مديرية الشباب بالأقصر رفعت مذكرة إلى المحافظ فى هذا الشأن والذى قرر جدولة مديونيات استهلاك مراكز الشباب من المياه مع تطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى القانون.

وأوصت لجنة الشباب، بزيادة الدعم المالى المقدم لمراكز الشباب بمحافظة الأقصر إلى جانب حل مشكلات مديونيات مراكز الشباب بمحافظة الأقصر بشأن فواتير استهلاك الكهرباء والمياه مع قيام وزارة الشباب والرياضة بالتواصل مع مسؤولى شركتى الكهرباء والمياه للتنسيق بشأن آليات سداد تلك المديونيات مع الوضع فى الاعتبار تطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

كما أوصت، لإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة ببيان بشأن تقييم الوضع الحالى لمراكز الشباب بمحافظة الأقصر من حيث حصر عدد العمالة الموجودة بها والأنشطة المختلفة المنفذة فيها وحجم الدعم المالى المقدم لكل منها.