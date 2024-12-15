البعريني: تكتّل الاعتدال الوطني يعدّ اقتراح قانون شامل للعفو العام سيقدّمه إلى مجلس النواب

بحث عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني مع وفود شعبيّة وبلديّة واختياريّة مختلفة في عدد من الشؤون الحياتيّة والأوضاع الرّاهنة التي تخص الشّمال وعكار.
واشار البعريني أمام زوّاره الى أن "تكتّل الاعتدال الوطني يعدّ اقتراح قانون شامل للعفو العام سيقدّمه إلى مجلس النواب، وسيطالب رّئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة تشريعية عاجلة يُدرج اقتراح القانون على جدول أعمالها للتصويت على إقراره. وهو اقتراح من شأنه أن يعطي كل إنسان حقّه ضمن القانون وبعيدًا من الظلم".
أضاف، "إنّنا أمام متغيّرات متسارعة تحتّم علينا التقاط الفرص البنّاءة والمفيدة للبنان، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهوريّة، وبالتالي إعادة انتظام العمل في شتى المؤسّسات".
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