شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: نحمل أجندة وأهداف الدولة التنموية وندعمها فى كثير من المواقف والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إنه انطلاقا من دورنا الوطنى فى دعم الدولة المصرية أدعو جميع رؤساء الأحزاب والسياسيين لدعم تيار الوعى الوطنى داخل الدولة، من أجل الحفاظ على استقرار وأمن هذا الوطن ومكتسباتنا التى تمت فى عهد الرئيس السيسى.

وأضاف رضا صقر، خلال مداخلة لبرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قطار الوعى الذى انطلق من حزب الاتحاد يحمل فى عرباته كل أجندة وأهداف الدولة المصرية التنموية، كما أوجد الحزب مساحات كثيرة مشتركة بينه وبين الدولة.

وأكد رضا صقر، أن الحزب يدعم الدولة فى كثير من المواقف، ونرجىء كل مساحات الاختلاف فى الرأى وبعض توجهات الحكومة والاختلافات فى بعض القوانين لوقت آخر للحوار الوطنى كمثال وهو منصة حوارية نناقش فيها كل آرائنا بدون خطوط حمراء.



