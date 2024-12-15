شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات من "مشروعات النواب" لدعم الحرف اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بدعم منتجات الحرف اليدوية التراثية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ علي الحروف اليجوية في مصر.

وجاءت التوصيات كالتالي :

1.قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموافاة اللجنة بالاستراتيجية القومية للحرف التراثية التى تم وضعها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

2. قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع البنوك لبحث امكانية إنشاء شركة متخصصة لتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية.

3. قيام وزارة التضامن الاجتماعى بدراسة إمكانية إنشاء شركات لتسويق منتجات الحرف التراثية واليدوية تابعة للجمعيات الأهلية تتولى مسئولية التسويق لهذه المنتجات داخلياً وخارجياً.

َأشاد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ، بمعرض تراثنا الذي يقام حاليا بأرض المعارض ،قائلاً:" المعرض به كافة المنتجات والحرف التراثية من كافة المحافظات ،وهو يدعم وينمي المهارات، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أهمية كبيرة في الاقتصاد الواطني ولكن المشكلة انه مازال يتم العمل في جزر منعزلة

وإستعرضت النائبة هالة أبو السعد، طلب الإحاطة قائلة : انه للمرة السابعة تتقدم بطلب إحاطة في ذات الموضوع وهو دعم الصناعات التراثية والحرية، قائلة:" نحن امام فرصة هامة لانطلاق الحرف التراثية تصديرها، مطالبة بضرورة إنشاء شركة للتسويق للمنتجات التراثية لدعمها، مؤكدة أن معرض تراثنا شاهد علي نجاح المهن الحرفية التراثية.