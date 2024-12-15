شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يواصل حملة طرق الأبواب بمؤتمر ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

قام حزب الوعي بتدشين حملة طرق الأبواب بمحافظة بورسعيد، أمس السبت، حيث توجه وفد من اللجنة التأسيسية لحزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل لزيارة لمحافظة بورسعيد الباسلة ولقاء عدد من القيادات البورسعيدية، وبدء حديث سياسي حواري تشاركي في مؤتمر جماهيري مع عدد من أبرز قيادات العمل السياسي والحزبي والنيابي والأهلي والنقابي ببورسعيد.

ودار النقاش حول تأسيس حزب الوعي وما سبقة من تأسيس لكتلة الحوار وما تم خلال عام ونصف من الحوار الوطني والحالة السياسية الراهنة، وكيف يمكن التقدم بها لمربع آخر للأمام.

وقال محمد صفا، المحامي وعضو اللجنة التأسيسية بحزب الوعي ومنظم المؤتمر، إن هناك رمزية في تنظيم المؤتمر، حيث تفصلنا أيام على احتفالات بورسعيد بعيدها القومي، موضحا أن هذه أولى الزيارات خارج القاهرة في مدن القناة وتحمل رسالة قوية باهتمام قيادات الحزب بتلك المحافظة.

ومن جانبه رحب الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي بزيارته لمحافظة بورسعيد ولقاء عدد كبير من القيادات الكبيرة بالمحافظة، موضحا أنه نصف بورسعيدي وله ذكريات كثيرة وأصدقاء عاش وسطهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح عادل خلال كلمته في المؤتمر أن بورسعيد كلها مكان للنضال الوطني وأهلها غاية في الشرف، مشيرا إلى أن تجربة حزب الوعي تسعي لخلق تجربة حقيقية والاستفادة من التجارب السابقة، قائلا "نحن لن نكون مجرد حزب سياسي فقط بل سنكون تجربة سياسية مختلفة".

وأكد عادل أن هناك إشكالية وجدل كبير بين الأمن والديمقراطية وهي معادلة صعبة يجب العمل علي حلها فالدولة لا يجب أن تكون خائفة من الديمقراطية فالنظام السياسي المعتدل والمتزن يسمح بمشاركة أطياف مختلفة وتيارات سياسية مختلفة.

‎وخلال اللقاء قال "عادل" إن هناك تفهما لعزوف عدد كبير من الشباب عن المشاركة السياسية نتيجة ظروف وأوضاع سياسية لكن من الضرورى أن نتحرك نحن الشباب مرة آخرى، لأن هناك فجوة كبيرة بين جيل الوسط من السياسيين وبين الشباب، مؤكدا أن الحزب سيخوض الاستحقاقات القادمة بكل جدية والمنافسة في كل الدوائر الانتخابية

‎وفي كلمته قال المهندس حسام الدين علي عضو اللجنة التأسيسية لحزب الوعي والنائب الأول لرئيس كتلة الحوار إننا نعيش تجربة تأسست مع الحالة التي نعيشها حاليا خاصة بعد الحوار الوطني، موضحا أن الإصلاح السياسي تأخرا كثيرا لكن الآن الأمور تختلف.



‎وأوضح علي أن تجربة الوعي لن تكون معارضة صوتية حنجورية بل سنكون معارضة تقدم أوراق عمل وسياسات وبدائل وقد تدخلنا في العديد من القضايا مثل الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي ومسألة الدعم النقدي والعيني واستراتيجية حقوق الإنسان.

‎يذكر أنه كان في استقبال وفد تأسيسية حزب الوعي محمد صفا المحامي عضو اللجنة التأسيسية ببورسعيد ووائل حليقة وأعضاء لجنة الحزب ببورسعيد حيث قام الوفد بجولة في أبرز المناطق التاريخية والسياحية بمدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

كما قام الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي بتكريم اللواء يسري عماره كرمز من رموز بورسعيد عرفانا بدوره الكبير والملهم في حرب أكتوبر المجيدة وآسره للقائد الاسرائيلي عساف ياجوري

وشارك في اللقاء صفوت عبد الحميد رئيس لجنة الوفد ببورسعيد و نقيب المحامين، اسلام زيدان أمين عام حزب الحركة الوطنيه ببورسعيد و عضو تنسيقية الاحزاب و السياسيين، طارق عمار السياسي السابق، مجدي الشامي رئيس شعبة الملابس الجاهزه بغرفة التجارية ببورسعيد، صبري المكاوي النقابي بنقابه التجاريين، السعيد الشخطور رئيس مجلس محلي سابق و مدير عام ضرائب بورسعيد والمهندس جمال الباشا رئيس حي العرب والزهور الأسبق، وعدد كبير من قيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد.



