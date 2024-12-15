شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبدأ نقل آلاف الجنود من جزيرة يابانية.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

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جنود مشاة البحرية

الدمام - شريف احمد - بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بنقل آلاف من جنود مشاة البحرية "المارينز" من جزيرة أوكيناوا اليابانية إلى مواقع أخرى، وفق ما أعلنت عنه طوكيو وواشنطن.يأتي ذلك بعد عقود من شكاوى السكان المحليين في الجزيرة من هذا الوجود العسكري الأمريكي.وقالت وزارة الدفاع اليابانية وقوات المارينز، إن عملية النقل بدأت بـ "مجموعة صغيرة من نحو 100 جندي من مشاة البحرية للدعم اللوجستي تم نقلها إلى إقليم جزيرة جوام الأمريكية".وتابع البيان المشترك، بأن عملية النقل إلى جوام تشكل "المرحلة الأولى من نقل جنود مشاة البحرية إلى مواقع خارج اليابان".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عام 2012 أنها ستعيد نشر تسعة آلاف جندي من المارينز يتمركزون في الجزيرة، حيث تعد المجتمعات أن القواعد الأمريكية تشكل عبئًا بسبب التلوث والضوضاء وتحطم المروحيات.