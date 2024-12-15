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النيجر.. الجيش يعلن مقتل العشرات في هجوم مسلح غرب البلاد

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واس- نيامي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش النيجري عن مقتل 39 شخصًا، في هجوم مزدوج شنه مسلحون على منطقتين غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.
وقالت وزارة الدفاع في النيجر اليوم، إن مسلحين هاجموا السكان المدنيين العزل في منطقتي (ليبيري) و (كوكورو)، مما أدى إلى مقتل 39 شخصًا بينهم نساء وأطفال.

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مما يذكر أنه خلال هذا الأسبوع، قُتل عشرة جنود نيجريون وأصيب سبعة آخرون في هجوم في غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

السلطات النيجيرية

سبق وأعلنت السلطات النيجيرية أن 100 شخص على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين، بعد انقلاب قارب بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.
وكثيرًا ما تقع هذا الحوادث ففي ذات البلد، وخلال الشهر الماضي ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قارب في نهر شمال النيجر إلى 60 قتيلًا على الأقل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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