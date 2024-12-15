شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر.. الجيش يعلن مقتل العشرات في هجوم مسلح غرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

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السلطات النيجيرية

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش النيجري عن مقتل 39 شخصًا، في هجوم مزدوج شنه مسلحون على منطقتين غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.وقالت وزارة الدفاع في النيجر اليوم، إن مسلحين هاجموا السكان المدنيين العزل في منطقتي (ليبيري) و (كوكورو)، مما أدى إلى مقتل 39 شخصًا بينهم نساء وأطفال.مما يذكر أنه خلال هذا الأسبوع، قُتل عشرة جنود نيجريون وأصيب سبعة آخرون في هجوم في غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.سبق وأعلنت السلطات النيجيرية أن 100 شخص على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين، بعد انقلاب قارب بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.وكثيرًا ما تقع هذا الحوادث ففي ذات البلد، وخلال الشهر الماضي ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قارب في نهر شمال النيجر إلى 60 قتيلًا على الأقل.