شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن نتائج استبيان المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نقابة الصحفيين نتائج استبيان المؤتمر العام السادس، الذي أُجري بمشاركة واسعة من الصحفيين المصريين، وكشف عن أهم الأولويات والتحديات التي تواجههم، والمطالبة المتعلقة بالتركيز على تحسين الأوضاع المهنية والمادية، وتعزيز حرية الصحافة، وتطوير التشريعات الإعلامية.

‎ وأجرى الاستبيان عدد من الزملاء على رأسهم، سامح ‎محروس مدير تحرير جريدة الجمهورية وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة مي مصطفى أستاذ مساعد الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم، والدكتور أحمد فتحي محمود .



وخضعت استمارة الاستبيان للتحكيم العلمي بمعرفة العديد من أساتذة الإعلام والرأي العام، وبعد مشاورات مكثفة بين اللجنة ونقيب الصحفيين والعديد من أساتذة المهنة بعد أن تم الاتفاق على أن تتكون من 34 سؤالا تم تصنيفها إلى خمسة محاور تغطي الكثير من المستجدات التي طرأت على الحياة الصحفية وما تشهده صناعة الصحافة من تحديات اقتصادية، وما يتصل بذلك من قضايا الأجور.

والاستطلاع هو الأول من نوعه الذي يجرى للجماعة الصحفية منذ 20 عمًا والثاني من نوعه الذي يجرى في تاريخ المؤتمرات العامة للصحفيين، وبلغ عدد المشاركين فيه 1568 صحفيًا، بزيادة نسبتها 49% عن عدد المشاركين في استطلاع المؤتمر الرابع وعددهم 1061 صحفيا.