مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: تخفيف العقوبات عن سوريا سابق لأوانه

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاجا كالّاس، أن "تخفيف العقوبات عن سوريا سابق لأوانه"، وذلك بعد أسبوع من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة "تحرير الشام".

وكانت قد أكدت الولايات المتحدة والمجموعة العربية للتواصل حول سوريا، وفرنسا وألمانيا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، على الدعم الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها.

وجاء ذلك بعد أن عقدت المجموعة العربية للتواصل بشأن سوريا اجتماعاً في العقبة بالأردن، السبت، مع الوزراء وممثلي تلك الدول والجهات لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وأصدروا بياناً مشتركاً، أكدوا فيه دعمهم الكامل للشعب السوري "في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخهم لبناء مستقبل أكثر أملاً وأماناً وسلاماً".

وعبر المشاركون عن "التزامهم بمبادئ يعتقدون أنها في مصلحة الشعب السوري والمنطقة والعالم في هذه الفترة الحرجة، ويرون أن العملية السياسية الانتقالية يجب أن تكون بقيادة سورية؛ تنتج عنها حكومة شاملة وغير طائفية وممثلة من خلال عملية شفافة تستند إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي 2254؛ وأكدوا دعمهم لتفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ وطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة تواجد الأمم المتحدة على الأرض".