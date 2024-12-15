الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل قدمت مستلزمات طبية وادوية للصليب الاحمر في صور

قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، هبة طبية إلى الصليب الأحمر في صور، عبارة عن أسِرّة مستشفيات، أجهزة مشي، كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأجهزة لأقسام العناية المركزة، بالإضافة إلى أدوية لمعالجة الحروق وأدوية لمعالجة الأمراض الحادة والمزمنة مثل أمراض القلب والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. ويستخدم جزء كبير منها لتخفيف معاناة الفئات الأضعف من السكان والآلاف من النازحين في المناطق الحدودية في جنوب لبنان، الذين وجدوا ملاذًا في المنشآت التي وفرتها وحدة الأزمة التابعة لبلدية صور.

وتم تسليم المساعدات الإنسانية، التي تضمنت أيضًا تبرعًا بسيارة دفع رباعي 4x4 بتمويل مشترك من اليونيفيل والكتيبة الفنلندية المشاركة في وحدة احتياطي قائد القوة (FCR)، وذلك بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إعلان وقف إطلاق النار، حيث تعهدت الجهات، تنفيذًا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالسماح للمدنيين من الجانبين بالعودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم عبر "الخط الأزرق"، بحسب اليونيفيل.

وأكد قائد الوفد الإيطالي وقائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ستيفانو ميسينا، أن شحنة المساعدات هي "ثمرة عطاء مجتمع سانت إيجيديو، قسم بنك الأدوية، فرق الإنقاذ التطوعية للمساعدات الإنسانية في مدينة تشيفيتانوفا من مقاطعة ماركي، الجمعية الدولية للشرطة في بيزارو، والاتحاد الوطني لضباط الصف الإيطاليين (فرع بيزارو)".

وشكر المسؤولون والمتطوعون في الصليب الأحمر في صور للقبعات الزرقاء الإيطالية ولإيطاليا، ليس فقط وقوفها التقليدي إلى جانب الشعب اللبناني الذي يعاني جراء صراع غير مسبوق، ولكن أيضًا لسرعة تقديم هذه المساعدات، التي هي ثمرة تنسيق فعال بين السلطات السياسية والصحية المحلية، ومكتب التعاون المدني-العسكري للكتيبة الإيطالية في اليونيفيل، والقيادة العملياتية العليا المشتركة لهيئة الأركان العامة للدفاع.