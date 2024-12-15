افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، عن "اشتباكات بين شبان بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة شمالي الهرمل". وستعمل السلطات الجديدة في سوريا اعتبارا من يوم غد على نشر قوات على الحدود اللبنانية السورية من أجل وقف التعديات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اشتباكات بين شبان بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة شمالي الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.