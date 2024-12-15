شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى يلتقى وزير الإعلام الكويتى ويقوم بجولة فى الاستديوهات بتليفزيون الكويت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 05:45 م

زار الكاتب أحمد المسلماني، اليوم الأحد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة وتليفزيون دولة الكويت، وذلك عقب لقائه وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري .

وأشاد المسلماني بالاستديوهات الإذاعية والتليفزيونية الجديدة، وبالممر المتحفي المميز الذي يضم مقتنيات تكنولوجية تاريخيّة لإذاعة وتليفزيون دولة الكويت.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام - الذي يشارك في فعاليات الدورة التاسعة عشرة لجوائز مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين - علي أهمية التعاون الإعلامي المصري الكويتي، وذلك في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.