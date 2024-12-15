مقتل 5 مهاجرين وإنقاذ العشرات قرب سواحل اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن خفر السواحل اليوناني، أن ما لا يقل عن خمسة مهاجرين لاقوا حتفهم، ولا يزال عدد غير معروف منهم مفقودا، فيما تم إنقاذ أكثر من 200 آخرين في اليونان في عدة عمليات جنوب جزيرة كريت.

وبدأت أربع عمليات إنقاذ في وقت متأخر من يوم الجمعة، ولا تزال واحدة منها جارية، وفقاً لما ذكره خفر السواحل، الذي أوضح أنه تم في العملية التي لا تزال جارية، إنقاذ 39 شخصاً ونقلهم إلى كريت، إضافة إلى انتشال خمس جثث من المياه.

وقال الناجون إن العشرات كانوا على نفس القارب.

وفي العمليات التي انتهت جرى إنقاذ 47 و89 مهاجراً في عمليتين قبالة جزيرة جافدوس و28 مهاجراً قبالة بيلوبونيز.