شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يطالب بإطلاق منصة للصحافة الديجيتال وطرح صيغ مبتكرة لتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج 365، إن فكره الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية تعد محور مهم للغاية، مشيرا إلى أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تواجه تحدي كبير شأنها شأن الصحافة الورقية فى ظل مواجهتها منافسة شرشة من مواقع التواصل الاجتماعى إذ أن الاهتمام بالترند أصبح أكثر من الاهتمام بالرأي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية بعنوان "تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية"، في إطار المؤتمر العام السادس للصحفيين، أن هناك ضرورة ملحة لتدشين مشروع لإطلاق منصة للصحف الديجيتال، وإيجاد صيغ جديدة ومبتكرة آخرى لتطوير الصحافة الإلكترونية وتسهيل مهمتها في توصيل رسالتها الإعلامية، خاصة وأن تمويل الصحافة أصبح ضرورة، فى ظل الخسائر المرعبة للصحافة الورقية.

ونوه بأن المؤسسات الصحفية تأخرت فى استخدام التكنولوجيا واللجوء للديجتيال لذلك لابد من وضع خطة عاجلة لتعزيز التحول الرقمي، وهو ما ينعكس أيضا على الإعلام بكل أدواته أيضا، خاصة وأن ماسبيرو لديه ثروة تجلب له ملايين حال استخدام التحول الرقمي والتكنولوجيا بشكل صحيح.

وشدد " القصاص" أن صناعة الإعلام صحافة وتليفزيون لم تعد تنفصل عما جرى لأدوات ومنصات النشر، من الصحافة التقليدية الورقية إلى الصحافة الإلكترونية، واندمجت أدوات الإعلام فى بعضها وسقطت الحواجز بين الصحافة والفيديو، بل وظهرت مشروعات فردية تمثل منصات نشر، وأصبح مصطلح «الديجيتال» يجمع كل الأدوات لذلك لابد من النظر بشكل جدي للتحول إلى الإعلام الرقمي.