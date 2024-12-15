شكرا لقرائتكم خبر عن بداء الجلسة العامة للنواب لإقرار مساعدات استثنائية بقانون الضمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى المقدم من الحكومة والذى أنتهى خلال الجلسات السابقة من إقرار المواد حتى المادة 20 والتى تضمنت الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية

وكذلك الفئات المستحقة للدعم النقدى"غير المشروط" كرامة ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة،

ومن المقرر أن يناقش اليوم المواد التى تجيز للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية

وتُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة