شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: التحول الرقمى ضرورة للمؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة؛ إن المؤسسات الصحفية تعيش وسط تحديات كبيرة؛ خلال السنوات الماضية؛ أثرت بالسلب على ميزانيتها؛ لكن هناك حلولا داخلية يمكن الاعتماد عليها كنوع من أنواع الحلول للمشكلات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة سبل الإصلاح المالي والإداري للمؤسسات الصحفية والصحف المنعقدة ضمن فاعليات المؤتمر العام السادس للصحفيين، بحضور عبد المحسن سلامة ومحمود الحضرى وحازم شريف وعبد الفتاح الجبالي وغالى محمد.

وتابع: لا يمكن اعلان وفاة الصحف الورقية؛ وعلينا البحث عن حلولا بديلة للإعلانات، مثل إقامة مشروعات استثمارية خاصة بالمؤسسة؛ يمكن من خلالها الاعتماد عليها بشكل كبير؛ حتى وسط أزمة قلة الإعلانات وندرة التمويل.

وأكد سلامة؛ أنه ليس هناك أرقاما دقيقة؛ لتوزيع الصحف يمكن الاعتماد عليها؛ بينما علينا وضع حلولا لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها الصحف؛ والبحث عن وسائل تمويل متعددة.

وتابع: على سبيل المثال عندما كنت رئيسا لمؤسسة الأهرام؛ دشنا استوديو تحليلي للأهرام وواحد للسوشيال ميديا، مشددا على ضرورة التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية؛ خاصة القومية؛ كنوع من أنواع أحد مصادر التمويل المتعددة.

ويعقد اليوم الأحد أيضا ثلاث جلسات متوازية من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا حتى الثانية والنصف مساء من بينها جلسة حول مستقبل الصحافة فى عصر الذكاء الاصطناعى وجلسة عن "وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية"، وجلسة عن: "المحتوى الصحفى المأمول بين الحرية والمسئولية "، كما تعقد أربع جلسات متوازية من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساء من بينها جلسة حول آليات تطوير المحتوى وإشكاليات الثورة الرقمية وجلسة عن أزمة تمويل الصحف وسُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وجلسة بعنوان: "رؤى جديدة لحرية الإصدار والنشر فى مصر"، وأخرى حول الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول.

وفى اليوم الثانى للمؤتمر الإثنين 16 ديسمبر، تعقد عدد من الجلسات من بينها جلسة حول مستقبل الصحافة (ورقية - ورقمية) فى عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعى، وجلسة حول احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول، وجلسة :"نحو منظومة قيد معاصرة فى نقابة الصحفيين"، كما تعقد جلسة حول تحديات التدريب الصحفى واقتصادياته بين التكلفة والعائد، وجلسة عن تحديات توزيع الصحف وتسويق المحتوى الإلكترونى، وجلسة: "نحو ميثاق شرف صحفى عصرى ومدونات للسلوك"، وجلسة عن مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفى،وجلسة عن تطوير موارد نقابة الصحفيين بين القدرات وأزمات الواقع، كما تعقد جلسة عن حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستورى وتطورات المهنة "مائدة مستديرة".