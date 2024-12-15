شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة النقاش: المؤتمر العام السادس نافذة حوار مهمة لحل الإشكاليات الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، الجلسة النقاشية بعنوان "تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، ويشارك في الجلسة حتى الآن، دكتور سامح محروس، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، والصحفي هشام فؤاد.

وتسلط الجلسة الضوء على التحديات الإدارية التي تواجه المؤسسات الصحفية المصرية، وتناقش الحلول المقترحة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين بيئة العمل للصحفيين، مع التركيز على أهمية تطوير السياسات الداخلية، وإعادة هيكلة المؤسسات لمواكبة المتغيرات السريعة في قطاع الإعلام.

وأكدت الكاتبة أمينة النقاش، أن الصحافة لعبت دورا مهما للغاية في حركه التحررالوطني من أجل الاستقلال والتقدم الاجتماعي وحرصت على قياده المعارك النقابيه الهامه من أجل تشريع عادل للتعامل مع الصحفيين، مشيرة إلى أن المؤتمر العام السادس للصحفيين نافذة حوار للسلطة التنفيذية للاستماع إلى حلول واقتراحات واقعية مسئولة تسهم في حل مشاكل الصحافة والصحفيين.