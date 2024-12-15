شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة العمل لحزب المؤتمر توصى بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية وتشكيل قوى عربية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الرابعة من موضوعات برنامج الحزب، وذلك فى إطار ورش العمل التي يقدمها الحزب للأعضاء وأيضا غير الأعضاء، بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة، ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب، حيث كانت من المحور الخارجي، تحت عنوان "دائرة الدول العربية "، وقدم مدخل الورشة الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب.

وأوضح أحمد خالد محاور الورشة المتمثلة فى آليات تطوير الجامعة العربية، القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مخطط التقسيم وحكومات المليشيات، الاقتصاد العربي المتكامل والعملة الموحدة.

وأوصت ورشة العمل بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، وأيضا إعادة تفعيل عمل اللجان النوعية داخل جامعة الدول العربية واصدار توصيات ملموسة يشعر بها المواطن العربي.

كما أوصت بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة، هدفها حفظ وصيانة الأمن القومى العربى، بديل عن استدعاء قوة خارجية لحل المشكلات بين الدول العربية، وذلك دعما لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قوة عربية مشتركة والتي سبق وطالب بها .

كما تم إعلان عن مبادرة يتبناها الحزب للتعاون الاقتصادي مع دوله السودان الشقيق في الجانب الزراعي، كمثال للتعاون الفعال بين الدول العربية، ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين لطرح الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وشارك في ورشة العمل، قيادات الحزب، النائب رفعت بيومي أمين الشرقيه، الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب، يوسف عماد أمين العمل الجماهيرى، عزت الياس أمين المنوفية، ماجدة بدوي أمينة الإعلام، ونشوي الوحيلى عضو مكتب تنفيذي اتحاد الشباب وعدد من قيادات الامانه المركزية، ومن محافظات، الجيزة، المنوفية، والشرقية.