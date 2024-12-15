شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. جهود مكثفة لتحسين مستوى المعيشة فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مبادرة "حياة كريمة" تنفيذ مشروعاتها التنموية في مختلف محافظات مصر، بهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتشمل المبادرة تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم المشروعات الصغيرة، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.

وتهدف "حياة كريمة" إلى تحقيق التنمية المتكاملة، من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتواصل "حياة كريمة" توسعها في عدد من القرى الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، حيث تشمل المشروعات تطوير شبكات الكهرباء، توفير الإسكان الاجتماعي، وإقامة مشروعات الرعاية الاجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة. كما تم إطلاق مبادرات لتحسين الظروف المعيشية من خلال تحسين البيئة الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، تم إنشاء الطرق والكوادر الصحية في المناطق النائية، وتوسيع شبكة الإنترنت لتوفير خدمات التعليم الإلكتروني عن بُعد. كما شملت جهود المبادرة توفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تدشين حملات توعية صحية وبيئية.