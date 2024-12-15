شكرا لقرائتكم خبر عن جهود جامعة مصر المعلوماتية أمام "اتصالات النواب" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تشهد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، الثلاثاء القادم، مناقشة جهود جامعة مصر المعلوماتية في ظل التطور التكنولوجي العالمي، بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية.

وحددت اللجنة في جدول أعمالها اليوم الأحد، مناقشة 7 طلبات إحاطة حول إنشاء مكاتب البريد، وفي مقدمتها موضوعى طلبي الإحاطة المقدمين من النائبه فايزة صالح بشأن تقاعس وزارة الاتصالات عن إقامة مكتب بريد بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، و إنشاء مكتبى بريد بقريتي كفر السابى كفر خضير بمركز شبراخيت محافظة البحيرة، بالاضافة إلي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبد الله أحمد عبد الله بشأن تضرر المواطنين من الخدمة في مكاتب البريد بمحافظة القليوبية، النائب مجدى سيف بشأن بناء دور أول علوى أعلى مكتب بريد عزبة رشيد التابعة لمرصفا مركز بنها محافظة القليوبية لاستخدامه لجمعية تنمية المجتمع المحلى ومكتب تحفيظ للقرآن الكريم.

كما تنظر اللجنة يوم طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد على إبراهيم بشأن تأخر الهيئة القومية للبريد في معاينة واستلام المكان المقترح في عزبة زينب الوكيل ليكون مكتب بريد زينب الوكيل، وتأخر الهيئة القومية للبريد في التعاقد على إنشاء مكتب بريد بركة الحاج، وتأخر الهيئة القومية للبريد في تشغيل مكتب بريد مؤسسة الزكاة.

أما يوم الأثنين، فتشهد اللجنة مناقشة 8 طلبات احاطة عن توصيل الانترنت وشبكات المحمول، تشمل موضوعى طلبي الإحاطة المقدمين من النائب يوسف الصاوى بشأن ضعف شبكة الإنترنت والخطوط الأرضية وكثرة الأعطال ببعض القرى التابعة لمركز الفيوم محافظة الفيوم، النائب محسن أبو سمنة بشأن توفير خطوط كبائن فايبر لمد خدمة الإنترنت واستكمال الخطوطالفرعية للمشروع الحالي القائم بناحية طريق كفر محفوظ بمدخل مركز ومدينة طامية محافظة الفيوم، بالاضافة إلي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد الله زين بشأن عدم استكمال تركيب كبائن التليفون الأرضى بمناطق مركز ومدينة إدكو محافظة البحيرة، النائب هشام سعيد الجاهل بشأن ندرة كبائن الإنترنت وخطوط التليفونات الأرضي بقرى مرکز رشيد بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبد الستار بشأن سرعة توصيل الإنترنت لقرى ومركز ملوى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس السيسي (حياة كريمة)، النائب إيهاب عبد العظيم بشأن تقوية شبكات الانترنت في جميع المجالس القروية بمركز بني مزار محافظة المنيا، تقوية شبكات الانترنت في جميع المجالس القروية بمركز مغاغة محافظة المنيا، تقوية شبكات الانترنت في جميع المجالس القروية بمركز العدوة محافظة المنيا.