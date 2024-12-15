شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى بتعويض الأب 10 آلاف جنيه لعدم تنفيذ حكم رؤية الصغير.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للآباء المتضررين.. حكم قضائى بإلزام الحاضنة بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض للأب لعدم تنفيذها حكم رؤية الصغير"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من الدائرة المدنية يهم الآباء المتضررين، بإلزام الحاضنة بسداد 10 آلاف جنيه تعويضا للضرر المادى والأدبى الذى أصاب الأب، لعدم تنفيذها حكم الرؤية لصغيره، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 123 لسنة 2024 مدنی کلى تعويضات كفر الزيات.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للأباء المتضررين.. حكم قضائى بإلزام "الحاضنة" بسداد 10 ألاف جنيه كتعويض للأب لعدم تنفيذها حكم رؤية الصغير.. الحكم جاء جبرا للضرر المادى والأدبى.. والحيثيات: أصابة حزن وأسى من عدم رؤية صغيره

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