شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم ليست رفاهية.. غرامة مالية عقوبة الإهمال فى تطعيمات أطفاله والان مع تفاصيل الخبر

تطعيمات الأطفال من أبرز حقوقهم التى حددها قانون الطفل، لضمان سلامة وصحة الطفل ورعايته، وتحصينهم ضد الأمراض المعدية، حيث نص قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996.

كما ألزم القانون أولياء الأمور بضرورة تحصين أطفالهم بالتحصينات التي تجرى داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل.

وفرض قانون الطفل عقوبات تلاحق من يخالف ذلك الأمر، بموجب المادة 25 التي تقضي بضرورة تطعيم طفلك وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وتبلغ قيمة الغرامة بما يتراوح من 20 جنيها الى 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.

ووفقا للمادة القانونية، يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.

