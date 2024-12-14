انتخاب كافيلاشفيلي رئيساً لجورجيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

اختير لاعب كرة القدم سابقاً ميخائيل كافيلاشفيلي رئيساً جديداً لجورجيا، أمس، حيث حصل على 224 من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.

وخاض مرشح حزب الحلم الجورجي الحاكم، كافيلاشفيلي، الانتخابات دون منافسة، وكان هناك حاجة لمئتي صوت لانتخابه. وأفادت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن لجنة الانتخابات، بأنه جرى إعلان صوت واحد باطلاً. وكافيلاشفيلي «53 عاماً» عضو بالبرلمان منذ 2016. وهذه أول مرة في تاريخ جورجيا يتم فيها انتخاب رئيس من جانب كيان انتخابي وليس بالانتخاب المباشر.

وكان يتم في السابق انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر، إلا أن حزب الحلم الجورجي الحاكم قام بتعديل الدستور في عام 2017 للسماح لمجمع انتخابي يضم أعضاء البرلمان وممثلين إقليميين بتحديد الفائز.