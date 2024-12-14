وليد جنبلاط استقبل أرسلان في كليمنصو وتم التداول بالمستجدات العامة

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، وتم تداول المستجدات العامة.

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