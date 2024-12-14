طقس الغد صاف صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام القادمة. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: صاف صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل و رياح ناشطة احيانا , يتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية .

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها في الداخل و دون تعديل على الجبال .