تم عقد اجتماع تشاوري بين ابناء مدينة النبطية برعاية وحضور امام مدينة النبطية سماحة الشيخ عبد الحسين صادق وبمشاركة النواب هاني قبيسي وناصر جابر، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك رئيس بلدية مدينة النبطية المهندس خضر قديح، رئيس جمعية تجار محافظة النبطية السيد موسى الحر شميساني وفعاليات سياسية واجتماعية رؤساء جمعيات واندية رؤساء مصالحح اعلامين، يهدف اللقاء الى اعادة المدينة الى سابق عهدها من خلال مخطط هندسي يعيد للمدينة جماليتها ورونقها واعادة اعمار السوق التجاري للمدينة الى سابق عهده والعمل على الحفاظ على الطابع النبطاني للمدينة، واعادة تشييد المباني الأثرية التي دمرت وتضررت نتيجة الغارات الصهيونية.

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء في النبطية بحضور قبيسي وجابر يهدف الى اعادة المدينة الى سابق عهدها من خلال مخطط هندسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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