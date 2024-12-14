نتانياهو ردا على القسام: إسرائيل ستواصل العمل بلا كلل من أجل إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، في بيان مقتضب صدر عن مكتبه، مقاطع الفيديو الدعائية التي تنشرها حركة حماس بأنها "حرب نفسية وحشية وشريرة".

واعتبر نتانياهو أن الهدف منها هو التأثير على معنويات المجتمع الإسرائيلي وأسر الأسرى. وقال إنه على تواصل دائم مع عائلات الأسرى الذين يعانون، على حد وصفه، من "كابوس مستمر".

وجدد تهديده لحماس قائلاً: "من يمس بأسرانا، دمه مهدور". وأكد أن إسرائيل "ستواصل العمل بلا كلل من أجل إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، سواء الأحياء منهم أو القتلى".

وفي وقت سابق، اكد المتحدث العسكري باسم "القسام" أبو عبيدة بانه "قام الجيش الاسرائيلي مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم". وأضاف: "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم".

وفي مقطع مصور بثته "القسام"، يظهر مكان القصف وشخص دون توضيح ما إذا كان قد قتل أو أصيب، مع عدم إظهار أي ملامح للوجوه. وتضمن المقطع عبارة تقول: "نتانياهو ورئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هليفي، يسعيان إلى التخلص من أسراهم في غزة بكل السبل".