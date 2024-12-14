اشار القيادي في تيار المردة المحامي سليمان فرنجية الى انه كل ما يشاع في الاعلام تحت مسمى "مصادر المردة" هو غير صحيح على الاطلاق، وسيكون لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية قريباً موقف سياسي يعلن فيه موقفه من كافة المستجدات السياسية.

كانت هذه تفاصيل خبر المحامي فرنجية: سيكون لسليمان فرنجية قريباً موقف سياسي يعلن فيه موقفه من كافة المستجدات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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