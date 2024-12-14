شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: تجربة سوق اليوم الواحد أتاحت السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، بتجربة “سوق اليوم الواحد”، مؤكدة أن الفكرة جيدة جدا وشاهدتها بنفسها فى افتتاح سوق اليوم الواحد بدائرة الأميرية بحضور وزير التموين ومحافظ القاهرة، وشهد السوق إقبالا كبيرا جدا، حيث أن تجمع العارضين فى مكان واحد لعرض كافة السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق فى متناول أيدى الجميع تتيح الفرصة للمواطنين على التوجه لمكان واحد لشراء كافة المستلزمات التى يحتاجونها بأسعار تنافسية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن فكرة إقامة سوق اليوم الواحد يوم الجمعة وهو عطلة رسمية تعطى الفرصة للجميع للاستفادة بهذه الفرصة والتوجه لشراء المستلزمات سواء الأساسية أو الثانوية بأسعار مخفضة، حيث لم يقتصر سوق اليوم الواحد على السلع الأساسية فحسب بل ضم كافة أشكال السلع لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكدت على أهمية هذه المبادرة وانتشارها فى كتفة المحافظات خطوة فى غاية الأهمية وسيكون لها مردود إيجابى لدى المواطنين، وتابعت: إننا نحتاج للمزيد من مثل هذه الأفكار لتخفيف العبء على المواطن وتؤكد هذه التجربة أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطن وتمد يدها لمساعدته بكافة الطرق الممكنة.