797 سلة غذائية و100 حقيبة إيوائية للمتضررين بسورية وأفغانستان

لاجئو أوكرانيا
كما وزّع المركز 100 حقيبة إيوائية في مديرية يكاولنج بولاية باميان في أفغانستان، استفاد منها 600 فرد بواقع 100 أسرة، وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان، والمتضررين من الفيضانات للعام 2024م، كذلك نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، حيث قام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتركيب الأطراف الصناعية لتسعة مستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كسوة شتوية
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.009 قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في منطقتي البقاع الغربي وزغرتا بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.009 أفراد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف - 3) للعام 2024م.
كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتدريب 200 شاب وفتاة.
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