جلسة عامة للبرلمان العربي

وشارك في الجلسة أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، وهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سعد العتيبي، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري، وعضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب حنان السماري، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله بن عيفان.
وبحثت الجلسة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الأربع الدائمة؛ لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات قوانين.
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