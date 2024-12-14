جنبلاط عرض الاوضاع مع عضو الكونغرس دارين لحود

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي دارين لحود على رأس وفد، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وراجي السعد، ونائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد. وكان خلال اللقاء عرضٌ لمختلف المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

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