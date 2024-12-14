النشرة: جريح بحادث صدم في منطقة الڤيلّات في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بان حادث صدم درّاجة ناريّة في ساحة الندّاف في منطقة الڤيلّات أدّى إلى إصابة سائق الدّرّاجة في الرّأس واليد والحوض والقدم، وقد حضر فريق من "جهاز الإسعاف والطّوارئ" في "الجمعيّة الطبية الاسلامية" وعمل على إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى عسيران.

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