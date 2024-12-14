مسؤول فليبيني ينفي اتهامات الصين بإثارة المشاكل في بحر الصين الجنوبي بدعم من أميركا

نفى المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني في بحر الصين الجنوبي جاي تاريل ااتهامات الصين بإثارة المشاكل في بحر الصين الجنوبي بدعم من الولايات المتحدة. ولفت الى ان "مثل هذه التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع الصينية هي دليل واضح على البلطجة".
وذكر المسؤول الفليبيني أن الصين، التي تهدف إلى ترهيب حكومة مانيلا لحملها على وقف دعمها للصيادين الفلبينيين، تصعد حدة خطابها من خلال توجيه تعليمات لوزارة الدفاع بإصدار تحذيرات بشأن استخدام تدابير مضادة أقوى.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان قد اعتبر امس بان "الجانب الفلبيني، بدعم وتحريض من الولايات المتحدة، أثار المشاكل في العديد من المواقع في بحر الصين الجنوبي". وأضاف "الفلبين تدرك جيدا أن نطاق أراضيها تحدده سلسلة من المعاهدات الدولية" ولم يشمل أبدا جزر سبراتلي وسكاربورو شول الصينية.
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