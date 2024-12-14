رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة تحقيق التوافق الوطني الليبي وإجراء الانتخابات في أقرب وقت

أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي ضرورة تحقيق التوافق الوطني الليبي الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة تعزيز أمن واستقرار ووحدة الدولة الليبية.
وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، نوه اليماحي بأن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الحضور العربي في التعامل مع الأزمات القائمة في المنطقة العربية، مؤكدًا أنه لن يتم التوصل إلى حلول آمنة ونهائية ومستديمة لما تواجهه المنطقة من أزمات، سوى بأياد عربية خالصة، بعيداً من أية تدخلات خارجية تطمح إلى السيطرة على مقدرات الشعب العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية العربية.
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