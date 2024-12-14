هاليفي من الجولان: نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا وقمنا بخطوات استباقية لمنع تمركز العناصر الإرهابية

اشار رئيس الأركان لقوات الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي خلال جولة في هضبة الجولان، الى اننا لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، ونحن هنا لمنع تموضع عناصر "إرهابية" في المنطقة.

ولفت هاليفي خلال اجرائه تقييمًا للوضع وجولة ميدانية مع قائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة 210 وقادة آخرين من منتدى هيئة الأركان العامة، الى اننا هنا منذ حوالي أسبوع، والسبب الرئيسي هو أمن الدولة. نحن هنا لحماية الحدود في هضبة الجولان، شمال هضبة الجولان، وجبل الشيخ. كانت هناك هنا دولة عدو، لقد انهار جيشها، وهناك تهديد بوصول عناصر إرهابية إلى المنطقة. لذلك، قمنا بخطوات استباقية لمنع تمركز العناصر الإرهابية، خاصة العناصر الإرهابية المتطرفة، بمحاذاة حدودنا.

واكد باننا "لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، وليست لدينا أية نية لإدارة شؤون سوريا. لكننا نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن مواطني إسرائيل هنا في البلدات الواقعة خلفنا في هضبة الجولان. نقوم بذلك باحترافية، وبطريقة صحيحة، وبحزم. أعتقد أن الاستعدادات على طول الحدود، من جبل الشيخ وحتى نقطة التقاء الحدود الإسرائيلية-السورية-الأردنية، هي استعدادات صحيحة وجيدة. تأكدوا من إدخال الكثير من التعديلات. لديكم كل الدعم المطلوب من الجيش الاسرائيلي".