زيلينسكي: جنود كوريون شماليون يشاركون في هجمات بمنطقة كورسك الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات كورية شمالية تقاتل لحساب روسيا، شنت عمليات هجومية في قسم من منطقة كورسك الروسية التي يحتلها الجيش الأوكراني.

وذكر زيلينسكي في مداخلته اليومية، "ثمة معلومات أولية تفيد بأن الروس بدأوا استخدام جنود من كوريا الشمالية في هجمات، وبحجم كبير". وأضاف "يقوم الروس بدمجهم في وحدات مشتركة ويستخدمونهم في العمليات في منطقة كورسك فقط في الوقت الحالي، لكن لدينا معلومات تفيد بأنه يمكن نشرهم في قطاعات أخرى من الجبهة". ولفت إلى أن القوات الكورية الشمالية "تتكبد بالفعل خسائر ملحوظة".

واتهم موسكو بنقل الحرب إلى "مرحلة أخرى"، وتساءل "إذا لم يكن هذا تصعيدا، فما هو التصعيد الذي يتحدث عنه كثيرون؟"، في إشارة إلى الأصوات المترددة في دعم كييف خوفا من التصعيد مع موسكو.