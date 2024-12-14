شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الاتحاد الدولي للصحفيين: مؤتمر الصحافة المصرية سيكون نقطة انطلاق جيدة والان مع تفاصيل الخبر

وجه أنطونى بيلانجى، الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين الشكر إلى نقيب الصحفيين خالد البلشى على التزامه الذى أبداه بدعم تجاه الصحفيين الفلسطينيين، حيث استقبلتهم النقابة وقدمت لهم المساعدة بشكل يومى.

وتابع: "أهنئكم أيضا على تقديم الدعم للزملاء من اليمن، وأشكركم على دعمكم لزملائنا القادمين من السودان فى ظل الصراع الدائر هناك، باسم الاتحاد الدولى أتمنى أن يكون المؤتمر بالقاهرة ناجحا وأنا واثق أنه سيكون نقطة

انطلاق جيدة لنقاباتنا فى المنطقة".

افتتحت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذى يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، فى حفل أقيم بمسرح النقابة.

يشارك فى الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة لوفد من الاتحاد الدولى للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلى نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

ويقدم الحفل الإعلامى الكبير جمال الشاعر، ويتضمن عددا من الفقرات بينها كلمة لخالد البلشى نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، وأنتونى بيلانجى أمين عام الاتحاد الدولى للصحفيين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة التى أصيبت فى العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.

كما يشارك فى الحفل عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين للصحافة الفلسطينية، ويتضمن فقرات تمجد بطولات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وقائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم فى ظل حرب الإبادة التى يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

‏‎كما يتضمن الحفل رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفى والوطنى والنقابى.

ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، والتى تقدم باقة من أغانى المقاومة والتراث الفلسطينى.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المؤتمر صباح غدا الأحد بمجموعة جلسات وموائد مستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين فى اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التى تواجههم مهنيا وماديا وميدانيا.

وتستمر جلسات المؤتمر يوم الإثنين وينتهى مساء ذات اليوم بجلسة ختامية لعرض التوصيات.