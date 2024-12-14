شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين: القضية الفلسطينية فى قلب كل صحفى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

وجه نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الشكر لنقابة الصحفيين على تضامنها مع القضية الفلسطينية قائلا: "لطالما كانت في قلب كل صحفي مصري".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية: "الصحفيون لازالوا يستشهدون يوميا وفي كل ساعة بقطاع غزة بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخرهؤلاء الشهداء منذ ساعة واحدة الصحفي محمد بعلوشة مراسل قناة المشهد الذي تم استهدافه بمسيرة إسرائيلية أثناء تأدية عمله".

وافتتحت نقابة الصحفيين ،اليوم السبت، المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، فى حفل أقيم بمسرح النقابة.

يشارك فى الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة لوفد من الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

ويقدم الحفل الإعلامي الكبير جمال الشاعر، ويتضمن عددا من الفقرات بينها كلمة لخالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، وأنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة التي أصيبت في العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.

كما يشارك فى الحفل عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين للصحافة الفلسطينية، ويتضمن فقرات تمجد بطولات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وقائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

‏‎كما يتضمن الحفل رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي.

ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المؤتمر صباح غدا الأحد بمجموعة جلسات وموائد مستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديا وميدانيا.

وتستمر جلسات المؤتمر يوم الإثنين وينتهي مساء ذات اليوم بجلسة ختامية لعرض التوصيات.