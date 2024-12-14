اشارت صحيفة "الاخبار" نقلا عن شهود عيان، بان سيارة من نوع "بيك أب" فيها ثلاثة أشخاص بلباس مدني تخطت السياج الشائك نحو سهل المجيدية واقتادت عبدو عبد العال إلى اسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: سيارة تخطت السياج الشائك نحو سهل المجيدية واقتادت عبدو عبد العال إلى اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.