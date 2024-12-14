مصادر تكتل "التوافق الوطني" لـ"النشرة": فرنجية خارج السباق الرئاسي والتكتل يفتح ابواب التشاور على مصراعيها

علمت "النشرة" من مصادر مقرّبة من تكتل التوافق الوطني عن لقاء تم عقده اليوم بين النواب فيصل كرامي وفؤاد مخزومي وعبد الرحمن البزري بحضور المستشار السياسي في جمعية المشاريع احمد الدباغ.

وقد عبّرت المصادر عن "ضرورة تكثيف اللقاءات السياسية خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد تغيرات كبيرة في لبنان والمنطقة وعلينا ان نواكبها بوعي وانفتاح"، وشدّدت على "اصرار تكتل التوافق الوطني والنائبين مخزومي والبزري في ان تشهد جلسة ٩ كانون الثاني انتخاباً لرئيس الجمهورية وان يعود الانتظام العام الى الحياتين السياسية والدستورية".

وقد كشفت المصادر الى ان "تكتل التوافق الوطني كان قد اعلن دعمه لترشيح الوزير سليمان فرنجية حتى يوم امس، ولكن الوزير فرنجية لم يعد مرشحاً للرئاسة واصبح خارج السباق، لذلك سيتشاور اعضاء التكتل فيما بينهم حول شروط قبول او رفض اي مرشح رئاسي، وكذلك عبر اللقاءات مع الكتل النيابية الاخرى والنواب المستقلين على امل ان يتم التوصلّ بين الجميع الى اتفاق وتوافق على مرشّح يجمع اللبنانيين".

فيما اشارت المصادر ان "هذا الاجتماع الذي عقد اليوم هو من ضمن اللقاءات التي يجريها التكتل منذ اسبوع في محاولة للخروج باقتراحات موّحدة تشمل العدد الاكبر من النواب السنَة في محاولة جدّية لتكوين "بلوك" سنّي ينتخب ويصبّ لمصلحة مرشّح واحد يتفق عليه النواب السنة".